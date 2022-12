LIVE SCTV! Link Nonton Streaming Argentina Vs Kroasia Piala Dunia 2022, Akses di Sini via HP

Saksikan siaran langsung via live streaming duel antara Argentina vs Kroasia babak semifinal Piala Dunia 2022, Rabu (14/12/2022) dini hari WIB.

Keseruan laga Argentina vs Kroasia Piala Dunia 2022 kick off pukul 02.00 WIB Live SCTV dan Indosiar.

Selain bisa disaksikan di sCTV, laga Argentina vs Kroasia bisa anda tonton via live streaming via HP.

Laga Argentina vs Kroasia ini merupakan pertemuan yang ketiga di Piala Dunia, tetapi menjadi yang pertama di babak sistem gugur.

Laga Argentina vs Kroasia ini merupakan pertemuan yang ketiga di Piala Dunia, tetapi menjadi yang pertama di babak sistem gugur.

Argentina memenangkan pertemuan pertama 1-0 di babak penyisihan grup 1998, sedangkan Kroasia menang 3-0 di 2018.

Lantas seperti apa peluang kedua tim untuk lolos ke final Piala Dunia 2022 Qatar tahun ini? Berikut ulasannya, seperti dilansir laman ESPN.

Alasan Kroasia Bisa Menuju Final

Pelatih Kroasia Zlatko Dalic berbicara banyak setelah kemenangan di perempat final melawan Brasil melalui adu penalti.

Ia menyinggung soal semangat juang pasukannya yang bermental baja meski lawan yang dihadapi adalah tim kuat.

"Ini lah Kroasia. Kebanggaan, keberanian, keyakinan, dan patriotisme kami tidak perlu diragukan. Saat dibutuhkan, Kroasia selalu berhasil. Tidak ada yang boleh meremehkan kami," ujar Dalic seusai laga.

Kroasia memiliki kemampuan yang fantastis untuk bertahan dalam sebuah pertandingan.

Tiga lini tengah mereka Luka Modric , Mateo Kovacic dan Marcelo Brozovic memiliki kemampuan yang baik dalam mengontrol jalannya pertandingan dan ketika harus bertahan merekapun cukup terorganisir.

Ini harus menjadi perhatian tersendiri bagi Argwntina dengan dengan Lionel Messi-nya.