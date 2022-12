6 Titik Pasar Murah Jelang Natal dan Tahun Baru di Kota Medan, Simak Lokasinya Berikut Ini

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Dinas Perdagangan Pemko Medan saat ini tengah mengadakan pasar murah jelang Natal dan Tahun Baru.

Ada enam titik pasar murah di Kota Medan yang diselenggarakan Pemko Medan.

Dalam pasar murah ini, sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, gula pasir, telur, minyak goreng, tepung terigu, mentega dan kacang tanah, serta sirup diperjualbelikan.

Adapun harga yang telah disubsidi dan jumlah barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah berjumlah 15 item, satu diantaranya adalah Beras IR-64 harga satuan Rp 9.800 per kg (Rp 294.000 per goni).

Gula pasir Rp 11.200 per kg (Rp 560.00 per goni), tepung terigu Rp 9.900 per kg (Rp 247.500 per goni), telur Rp 1.550 per butir (Rp 465.000 per ikat).

Minyak makan kemasan 1 liter Rp 12.500 (Rp 150.000 per kotak) dan sirup Kurnia Rp 19.000 perbotol (Rp 228.000 per lusin).

Berikut jadwal dan titik lokasi pasar murah di Kota Medan.

1. Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (14/12/2022) mulai pukul 09.00-15.00 WIB.

2. Kelurahan Tanjung Gusta, Kamis (15/12/2022) mulai pukul 09.00-15.00 WIB.

3. Kelurahan Helvetia Timur, Jumat (16/12/2022) mulai pukul 09.00-15.00 WIB.

4. Kelurahan Dwikota, Senin (19/12/2022) mulai pukul 09.00-15.00 WIB.

5. Kelurahan Tangkahan, Selasa (20/12/2022) mulai pukul 09.00-15.00 WIB.

6. Kelurahan Sitirejo 3, Rabu (21/12/2022) mulai pukul 09.00-15.00 WIB.

Dalam hal ini, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) wilayah Sumut juga menjadi support pergelaran pasar murah.