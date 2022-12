Chord Lirik Lagu Batak Mauliate Ma Hasian By Omega Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Mauliate Ma Hasian adalah lagu Batak yang dipopulerkan oleh Omega Trio.

Lagu Batak Mauliate Ma Hasian diciptakan oleh Saut Barasa.

Lagu Batak Mauliate Ma Hasian sangat menyentuh dan cocok ntuk dinyanyikan dalam sebuah acara pernikahan suku Batak.

Lagu Batak Mauliate Ma Hasian ini bercerita tentang perasaan seorang yang merasa dirinya semakin lengkap karena kehadiran seorang kekasih yang dicintainya.

Chord Lirik Lagu Batak Mauliate Ma Hasian



Intro :

F C G C

F C Am Dm G C

*

C F

Sipata molo huingot i

C G

Nasai jotjot kecewa au alani cinta

C F

Olo ro tu pikkiran ki

C G C G

Tung so olo au mananda cinta

.

**

C F

Hape nasopanagaman ki

C G

Roho mangubati arsak, nadirohakkon

C F

Hodo.. na boi manganju au

C G C

Disude akka hahurangan ku

.

Reff

C Em

Mauliate ma hasian

F G

Disude holong nang burjumi, tu au

E Am

Ho do hasian

C G F

Mambaen gabe mararga cintakki

.

Bridge

C G

Sonang do au, rap dohot ho

C

Ito da hasian

F C G

Hodo hasian, nahupaima

C

Lao gabe rokkap hi

.

Musik :

G C E Am F

Dm G C G

.

**

C F

Hape nasopanagaman ki

C G

Roho mangubati arsak, nadirohakkon

C F

Hodo na boi manganju au

C G C

Disude akka hahurangan ku

.

Reff

C Em

Mauliate ma hasian

F G

Disude holong nang burjumi, tu au

E Am

Ho do hasian

C G F

Mambaen gabe mararga cintakki

.

Bridge

C G

Sonang do au, rap dohot ho

C

Ito da hasian

F C G

Hodo hasian, nahupaima

C

Lao gabe rokkap hi

