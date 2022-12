Bergulir di USU, Daikin Goes To Campus Perkenalkan Inovasi dan Karir di Industri Refrigerasi

Charly Widjaja, Kepala Cabang Daikin Area Sumatera Utara, memberi paparan terkait perkembangan dan inovasi pada industri refrigerasi dan solusi tata udara saat menjadi pembicara dalam sesi kuliah khusus Daikin Goes To Campus di Fakultas Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Daikin Airconditioning Indonesia mengadakan kunjungan sekaligus memberi kuliah tamu pada Universitas Sumatera Utara, Medan hari ini (16/12). Dibawah program Daikin Goes To Campus, perusahaan yang dikenal sebagai spesialis solusi tata udara asal Jepang tersebut memperkenalkan seluk beluk solusi tata udara dan hal berbagai inovasi refrigerasi yang terkait dengan peningkatan kualitas udara dalam ruang.

Bertempat di gedung J20 Lantai Teknik Mesin Pada Fakultas Teknik USU, acara ini setidaknya diikuti hampir seratus mahasiswa yang didominasi dari jurusan Teknik Mesin universitas ini. Selain kepala cabang Daikin di Sumatera, Daikin juga menghadirkan sejumlah tenaga ahlinya sebagai pembicara dalam sesi kuliah khusus ini.

“Sesi perkuliahan yang mengabungkan pengetahuan seputar industri perangkat solusi tata udara dan peluang karir didalamnya dirancang untuk memberikan inspirasi bagi mahasiswa yang harapannya akan lebih siap saat memasuki dunia kerja nanti,” ujar Charly Widjaja selaku Kepala Cabang Daikin di Medan. Harapannya, lebih lanjut ia menyatakan, sesi perkuliahan khusus ini dapat berkontribusi memberi inspirasi bagi mahasiswa untuk meningkatkan kapabilitasnya sebagai tenaga profesional di bidang refrigerasi saat memasuki dunia kerja nanti.

Daikin Goes To Campus merupakan salasatu program dibawah rentetan inisiatif Daikin untuk dapat lebih berkontribusi pada masyarakat Indonesia. Berfokus pada bidang edukasi, program ini berlangsung simultan sepanjang tahun yang dihelat pada berbagai kampus perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia.

Berdampingan dengan sesi berbagi pengetahuan terkait industri perangkat solusi tata udara yang menjadi spesialis Daikin sepanjang hampir satu abad secara global, program ini juga sekaligus memperkenalkan berbagai peluang karir yang terdapat pada industri solusi tata udara. Termasuk pula didalamnya, peluang berkarir di Daikin.

Lebih detail terkait pokok bahasan yang disampaikan dalam sesi kuliah bersama Daikin ini, meliputi pengetahuan perkembangan industri perangkat tata udara bagi hunian maupun yang peruntukannya bagi bangunan komersial. Mulai dari dasar perangkat pendingin udara (air conditioner) dan pengenalan refrigerant R32 yang lebih ramah lingkungan dengan kepemilikan efek penipisan ozon yang rendah (zero ozone depletion potential) hingga Variable Refrigerant Volume (VRV) yang dikenal sebagai teknologi terkini tata udara bagi bangunan komersial. Sesi interaksi pun dibuka sepanjang perkuliahan ini dengan memberi kesempatan mahasiswa menyampaikan pertanyaan, tanggapan maupun berbagi opini atas materi yang disampaikan.

Terkait dengan program Daikin Goes To Campus, Charly menyatakan, ini merupakan kali pertama bergulir di wilayah Sumatera Utara. Kedepan, menurutnya lagi, program ini akan juga dihelat pada berbagai kampus perguruan tinggi lainnya di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. “Dengan semangat Daikin untuk lebih berkontribusi pada pengembangan masyarakat Indonesia, Daikin Goes To Campus akan kami perluas di Sumatera Utara berbarengan pula dengan berbagai inisiatif Daikin lainnya pada bidang edukasi dan sosial kemasyarakatan di wilayah ini,” pungkas Charly.

