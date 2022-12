Inilah Wanita Terkaya di Indonesia dan Total Kekayaannya

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa sosok perempuan terkaya di Indonesia? Terdapat sejumlah nama yang masuk dalam daftar wanita terkaya di Indonesia versi Forbes.

Nama-nama perempuan ini muncul di tengah hegemoni pria yang mendominasi daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2022.

Artikel ini akan memberikan ulasan mengenai daftar wanita terkaya di Indonesia 2022 beserta informasi ringkas terkait asal usul hartanya.

Secara umum, Forbes mencatat bahwa harta 50 orang terkaya di Indonesia melonjak menjadi 180 miliar dollar AS atau setara Rp 2.808 triliun (kurs Rp 15.600 per dollar AS).

Lonjakan kekayaan ini melebihi rekor sebelumnya yang tercatat sebesar 162 miliar dollar AS atau setara Rp 2.527,2 triliun pada 2021 secara kolektif.

Dewi Kam

Dewi Kam

Dewi Kam tercatat sebagai perempuan terkaya di Indonesia. Ia berada pada posisi ke-21 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia.

Kekayaan Dewi Kam menurut Forbes mencapai 2 miliar dollar AS atau setara Rp 31,2 triliun. Angka tersebut menjadikannya sebagai wanita terkaya di Indonesia versi Forbes.

Ia mendapatkan sebagian besar kekayaannya dari saham minoritas di perusahaan tambang batu bara Bayan Resources di Indonesia.

Saham Bayan Resources naik tiga kali lipat pada 2022 di tengah krisis energi global. Forbes menyebut, Dewi Kam memiliki 10 persen saham di Bayan Resources.

Hal tersebut sekaligus menjadikannya pendatang baru yang masuk daftar orang terkaya Indonesia. Meski tercatat sebagai pendatang baru, dalam dunia bisnis Dewi Kam bukanlah anak kemarin sore.

Forbes mencatat, perempuan berusia 72 tahun ini memiliki sederet pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik di Indonesia.

Arini Subianto

Arini Subianto

Urutan kedua dalam daftar perempuan terkaya di Indonesia adalah Arini Subianto. Ia menduduki peringkat ke-28 pada daftar 50 orang terkaya di Indonesia tahun ini.

Harta kekayaan Arini Subianto tercatat mencapai 1,5 miliar dollar AS atau Rp23,4 triliun, menjadikannya sebagai orang nomor dua dalam daftar wanita terkaya di Indonesia versi Forbes.

Dari mana asal usul harta Arini Subianto yang kini berusia 51 tahun itu?