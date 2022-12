HEBOH Didi Mahardika dan Cita Citata Diisukan Sudah Menikah, Panggilan Sayang Sang Biduan Disorot 

TRIBUN-MEDAN.com - Heboh Didi Mahardika dan Cita Citata diisukan sudah menikah.

Panggilan sayang sang biduan pun menjadi sorotan.

Sosok Cita Citata kini tengah menjadi sorotan usai diisukan sudah menikah dengan sang kekasih, Didi Mahardika.

Cita Citata unggah foto mesra dengan Didi Mahardika (Instagram)

Diketahui jika Cita Citata disebut sudah menikah dengan Didi Mahardika usai mengunggah foto kebersamaan mereka.

Bukan tanpa sebab, Cita Citata dan Didi Mahardika disebut telah menikah lantaran sang penyanyi tak sungkan menyebut kekasihnya tersebut sebagai teman hidup.

Dilansir dari akun instagram pribadinya @cita_citata mengunggah sebuah potret mesra dengan Didi Mahardika beserta sebuah caption yang membuat dirinya diduga telah menikah dengan sang kekasih, Minggu (18/12/2022).

Dalam unggahan tersebut Cita Citata terlihat mengunggah potret kebersamaannya dengan sang kekasih Didi Mahardika di dalam mobil.

Saat itu keduanya terlihat kompak mengenakan pakaian hitam dan memasang wajah bahagia pada foto tersebut.

Cita Citata sendiri tampak menuliskan rasa terima kasihnya kepada Didi yang telah mengajarkan arti kesabaran.

Akan tetapi caption dari unggahan Cita Citata tersebut justru menjadi sorotan.

Heboh Cita Citata Diisukan Sudah Menikah Dengan Didi Mahardika, Tak Sungkan Sebut Kekasih Teman Hidup



Pasalnya Cita Citata menyebut Didi Mahardika sebagai sosok teman hidup yang luar biasa.

Sehingga hal tersebut membuat banyak pihak menduga bahwa Cita Citata telah menikah dengan Didi Mahardika.

"Hi sayang Terimakasih sudah mengajarkan arti kesabaran. Terimakasih sudah menjadi teman hidup yang luar biasa.

And thank you for being you," tulis Cita Citata.

