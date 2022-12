LINK Nonton Live Streaming Final Piala Dunia 2022 Argentina Vs Prancis, Akses di Sini Selain SCTV

Final Piala Dunia 2022 nanti, duel dua pemain Paris Saint-Germain (PSG) akan menjadi sorotan yakni Lionel Messi vs Kylian Mbappe siapa pantas raih trofi sepatu emas.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga antara Argentina vs Prancis final Piala Dunia 2022, Minggu (18/12/2022) malam ini.

Keseruan partai final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis berlangsung di Lusail Stadium, kick off pukul 22.00 WIB, live SCTV dan Indosiar.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Argentina vs Prancis bisa ditonton via live streaming via HP.

Pada partai Final Piala Dunia 2022 bakal menyajikan duel-duel seru dalam proses perebutan mahkota juara.

Termasuk bakal ada perebutan sepatu emas antara Lionel Messi (Argentina) vs Kylian Mbappe (Prancis).

Kemudian di lini tengah bakal ada bentrokan menarik antara Rodrigo De Paul (Argentina) dan Antoine Griezmann (Prancis).

LIVE MALAM Ini Argentina vs Prancis, Lionel Messi Ingin Balas Kekalahan Tim Tango 2018 (Twitter Espn)

Setidaknya ada tiga duel lagi yang bakal menarik dinantikan saat laga Argentina vs Prancis sebagaimana dikutip dari Sportskeeda.

1. Lionel Messi vs Kylian Mbappe

Bentrok antara Messi vs Mbappe tak akan terelakkan.

Dua bintang PSG ini tampil mencolok di Piala Dunia 2022.

Bahkan keduanya sama-sama berada dalam jajaran top skor.

Sejauh ini Messi dan Mbappe sama-sama mengoleksi 5 gol.

Artinya mereka juga akan berebut sepatu emas di laga final nanti.