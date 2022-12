The Blessing Of Christmas Mall Centre Point Medan, Ada Loyalty Rewards hingga Beragam Kompetisi

The Symphony Of Christmas di Mall Centre Point Medan

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Semarak dan sukacita Celebrating Christmas hadir dengan penuh kehangatan, rangkaian Content Program dan Special Activity akan berlangsung dalam serangkaian campaign The Blessing Of Christmas Mall Centre Point Medan.

Rangkaian program tersebut telah berjalan mulai dari 1 Desember sampai dengan 27 Desember 2022.

Dalam penyelenggaraan program shopping, Mall Centre Point bersama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan Loyalty Rewards, Loyalty Rewards tersebut berjalan pada tanggal 3 & 11 Desember 2022 dalam program Shopping Marathon.

Tidak hanya berhenti dalam penyelenggaraan program shopping, Rangkaian competition juga akan berlangsung dalam Celebrating The Blessing Of Christmas, Colouring Competition, Fashion Show 11 Desember 2022, acara ini diselenggarakan bersama Bank Indonesia.

Colouring Competititon yang merupakan rangkaian kegiatan dari The Blessing Of Christmas Mall Centre Point.

Celebrating Christmas & Mother Day18 Desember 2022, Acara ini diselenggarakan bersama LIONS CLUB 307 A2.

Kemudian Cosplay Gathering 18 Desember 2022, The Symphony Of Christmas 25 Desember 2022, Give From Santa (Program Shopping & Activity) 25 Desember 2022, RAME – RAME (Food Bazzar) 14-18 Desember 2022.

General Manager Mall Centre Point, Liany Simatupang, mengatakan, sebagai layanan publik Mall Centre Point memiliki tugas untuk selalu memberikan experience baru dalam setiap celebration moment.

Mall Centre Point akan menyelenggarakan Loyalty Program, dimana nantinya setiap transaksi dengan syarat dan ketentuan berlaku akan mendapatkan Gift & Loyalty Voucher.

“Semoga melalui seluruh rangkaian acara dan penawaran yang diberikan oleh tenant kami memberikan keceriaan dan kemeriahan dalam menyambut dan perayaan natal tahun ini,” tuturnya.

Ia mengatakan, pada tanggal 25-26 Desember nantinya, Mall Centre Point akan menyelenggarakan Loyalty Program, dimana nantinya setiap transaksi dengan syarat dan ketentuan berlaku akan mendapatkan Gift & Loyalty Voucher.

(Cr9/tribun-medan.com)