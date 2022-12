Daftar Konser Awal Tahun di Kota Medan, Catat Tanggal dan Harga Tiketnya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Konser di Indonesia kini mulai marak kembali, setelah dua tahun harus vakum akibat pandemi. Meskipun tahun 2022 segera berakhir, sudah ada deretan konser yang menanti diawal tahun 2023.

Sejumlah musisi papan atas siap menyambangi kota Medan di awal tahun 2023, mulai dari Yura Yunita, Last Child, Kerispatih, JKT 48, bahkan BCL.

Berikut Tribun rangkum sejumlah konser yang akan berlangsung diawal tahun 2023.

1. Romantic Concert

Konser bertajuk Romantic Concert ini digelar oleh Gemilang Anak Indonesia yang akan menghadirkan Bunga Citra Lestari dan Stevan Pasaribu dalam 1 panggung.

BCL dan Stevan Pasaribu akan hadir di Medan pada Sabtu, 25 Februari 2023 mendatang, di Santika Dyandra Convention Hall.

Dikutip dari laman Instagram @gemilanganakindonesia daftar tiket yang ditawarkan terdapat 5 kategori yakni sebagai berikut :

- Diamond B, dengan fasilitas yang didapat center front, seat number, VIP entry, gala dinner, dan official merchandise. Untuk tiket kategori ini harga tiket sesuai reservasi yang dapat dilakukan dengan menghubungi kontak tertera.

- Diamond A, C, dengan fasilitas left & right front, seat number, VIP entry, gala dinner dan official merchandise, sama halnya dengan diamond B, A dan C juga dapat mengetahui harga tiket berdasarkan resevasi yang dibuat.

- Platinum, dengan fasilitas 2nd area seating, reguler entry, dengan harga tiket IDR. 1.000.000

- Gold, dengan fasilitas 3rd area seating, reguler entry, dengan harga tiket IDR. 500.000

- Silver 4th area standing, reguler entry, dengan harga tiket IDR. 250.000

2. The Changcuters

The Changcuters akan tampil di Medan, dalam rangka IMSI's Anniversary USU after party, yang akan digelar pada 22 Januari 2023 mendatang.