Layak Jadi GOAT Sejati, Ini 3 Alasan Messi Lebih Baik daripada Cristiano Ronaldo

TRIBUN-MEDAN.com - Layak jadi GOAT Sejati, ini tiga alasan Lionel Messi lebih baik daripada Cristiano Ronaldo.

Keberhasilan Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 menimbulkan kembali perdebatan siapa yang lebih baik antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Namun ada tiga alasan mengapa Lionel Messi layak menyandang status sebagai Greatest of All Time (GOAT) ketimbang Cristiano Ronaldo.

Argentina menorehkan sejarah manis dengan menyabet gelar juara Piala Dunia 2022, Minggu (18/12/2022) setelah mengalahkan Perancis lewat drama adu penalti, 4-2 (3-3).

Pemain depan Argentina Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia selama upacara trofi Piala Dunia Qatar 2022 setelah pertandingan final sepak bola antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha. Minggu (18 Desember 2022). Argentina menang dalam adu penalti dengan Prancis. (FRANCK FIFE / AFP) (AFP/FRANCK FIFE)

Keberhasilan Lionel Messi cs meraih trofi juara Piala Dunia 2022 mengakhiri penantian Argentina selama 36 tahun.

Kali terakhir Tim Tango merengkuh prestasi serupa tersaji di World Cup edisi 1986.

Nama Messi menjadi sorotan, lantaran dia mengemban tugas sebagai 'tukang gendong' tim. Terbukti dengan 7 gol yang dia ukir selama Piala Dunia 2022 berlangsung.

Meski kalah saing dari Kylian Mbappe dalam perebutan sepatu emas, namun kilau seorang Messi tetap bersinar terang.

Lantas apa yang menjadi alasan Messi lebih layak menjadi 'The One And Only GOAT' ketimbang Ronaldo, berikut rangkumannya.

1. Gelar Juara Piala Dunia Jadi Pembeda

Tentu saja gelar di turnamen mayor seperti World Cup menjadi faktor pembeda yang paling jelas.

Cristiano Ronaldo memang berhasil membawa Portugal menyabet gelar EURO 2016. Namun Lionel Messi juga tak kalah epic saat membantu Argentina meraih titel juara Copa Amerika tahun lalu.

Namun yang membedakan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo saat ini tentu gelar juara Piala Dunia yang diraih.

Sepanjang karier profesional, Messi berhasil membukukan satu gelar juara Piala Dunia pada edisi 2022. Sedangkan Ronaldo belum sama sekali.

2. Panen Rekor di Piala Dunia 2022

Ronaldo dan Messi memang sama-sama membukukan rekor di Piala Dunia 2022.