Sindiran Menohok Dhena Devanka Lihat Jonathan Frizzy dan Ririn Tampil Bersama: Percuma Sumpah 

TRIBUN-MEDAN.com - Dhena Devanka memberikan sindiran menohok saat melihat Jonathan Frizzy dan Ririn tampil bersama.

Ia menyoroti kedekatan mantan suaminya, Ijonk dan Ririn Dwi Ariyanti.

Sebelumnya diberitakan jika mantan suami Dhena Devanka, Jonathan Frizzy menyambut Natal bersama rekan kerjanya, Ririn Dwi Ariyanti.

Ririn Dwi Ariyanti kepergok rayakan natal bareng Jonathan Frizzy dan Benny Simanjuntak.Tampaknya, momen perayaan natal itu dirayakan di sebuah rumah. (Instagram Benny Simanjuntak)

Kabar Jonathan Frizzy menyambut Natal bersama Ririn Dwi Ariyanti tersebar luas dari unggahan video sang paman, Benny Simanjuntak.

Di sana keduanya tampak akrab bersendagurau di rumah Jonathan Frizzy beramai-ramai.

Ririn Dwi Ariyanti sampai malu-malu menutup wajahnya dengan tangan saat disorot kameran.

Keduanya terlihat akrab dan menghabiskan waktu bersama menyambut natal.

Terkait hal tersebut, mantan istri Ijonk, Dhena Devanka lantas menyinggung soal jilat ludah sendiri.

Ia seakan menyindir kedekatan yang terjalin oleh mantan suaminya tersebut.

"Definisi jilat ludah sendiri," tulis ibu 3 anak tersebut lewat Instagram.

"Ada orang yang terlalu pintar menilai orang lain, tapi sayang dia terlalu bodoh untuk menilai dirinya sendiri," imbuh dia.

"Percuma sampe sumpah-sumpah, eh sekarang terkuak juga kan," ucapnya.

Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti tampak makin mesra (Instagram)

"Kita berempat sih (ia dan anak-anaknya) sih senyumin aja deh, because we are #bettertogether and we give the best of luck for u guys," terang dia.

Kini Dhena Devanka memilih untuk menghabiskan waktunya bersama anak-anak.