Siaran Langsung Live Streaming PSS Sleman vs Persija Jakarta, Line-Up Tim, Akses Link Nonton via HP

Twitter/BRI Liga 1

Jadwal Liga 1 Jumat (23/12/2022): PSS Sleman Vs Persija, Prediksi Line Up dan Head to Head, Misi Macan Kemayoran? Link live streaming PSS Sleman vs Persija Jakarta. Sebelumnya, Persija Jakarta sukses melakukan comeback sensasional atas Dewa United pada lanjutan laga pekan ke-16 Liga 1 2022/2023 di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Selasa (20/12/2022) dengan skor 3-2.