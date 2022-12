Promo Nonton Bioskop di Medan, Ada Diskon 50 Persen hingga Beli 1 Gratis 1

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Nonton bioskop adalah aktivitas paling menyenangkan. Nonton bareng pacar, keluarga dan teman-teman dengan lebih hemat akan lebih asik.

Menikmati libur akhir tahun dengan menonton tentu menyenangkan, apalagi kalau ada potongan harga yang fantastis.

Beberapa film favorit juga tak kalah menarik untuk menemani akhir tahun 2022 ini Tribuners.

Beberapa film yang sedang tayang di bioskop Desember 2022 ini yakni, Avatar 2 : The Way Of Water, Cek Toko Sebelah 2, Don't Breathe 2, Tumbal Kanjeng Iblis, I Wanna Dance With Somebody, dan Qorin.

Berikut Tribun Rangkum beberapa promo yang bisa kamu nikmati hingga akhir tahun 2022.

Baca juga: JADWAL Film Terbaru Bioskop di Kota Medan, Ada Wakanda Forever

1. Beli 1 Gratis 1 VIP Tiket Setiap Rabu

Syarat dan Ketentuan

- Berlaku untuk Kartu Kredit OCBC NISP Voyage

- Berlaku setiap Rabu, termasuk hari libur Nasional

- Setiap pembelian 1 tiket VIP mendapatkan gratis 1 tiket VIP

- Gratis 1 tiket hanya berlaku 1x transaksi/hari /Nasabah

- 1 tiket gratis hanya berlaku pada waktu, lokasi, studio dan film yang sama

- Tidak berlaku kelipatan

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

- Berlaku di seluruh Cinepolis

Baca juga: Film Sri Asih Segera Tayang di Bioskop, Tiket Bisa Dipesan Mulai 11 November di Aplikasi Cinepolis