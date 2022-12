Ragam Promo Tiket Bioskop di Medan Akhir Tahun, Ada Diskon 50 Persen

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Nonton bioskop adalah aktivitas paling menyenangkan.

Nonton bareng pacar, keluarga dan teman-teman dengan lebih hemat akan lebih asik.

Menikmati libur akhir tahun dengan menonton, tentu menyenangkan.

Apalagi kalau ada potongan harga yang fantastis.

Beberapa film favorit juga tak kalah menarik untuk menemani akhir tahun 2022 ini Tribuners.

Beberapa film yang sedang tayang di bioskop Desember 2022 ini yakni, Avatar 2 : The Way Of Water, Cek Toko Sebelah 2, Don't Breathe 2, Tumbal Kanjeng Iblis, I Wanna Dance With Somebody, dan Qorin.

Berikut Tribun Rangkum beberapa promo yang bisa kamu nikmati hingga akhir tahun 2022.

1. Diskon 50 persen untuk pembelian tiket nonton Cek Toko Sebelah 2 dengan Sakuku di m.tix

Syarat dan ketentuan :

- Maks. diskon Rp 20.000 tanpa minimal transaksi

- Berlaku untuk 2.000 transaksi pertama / hari selama periode program

- Berlaku untuk pembelian tiket nonton di semua studio Cinema XXI

- Periode program 22 Des 2022 - 4 Jan 2023 (14 hari)

- Kode Promo: CTS2SAKUKU50

- Promo berlaku untuk diseluruh bioskop Cinema XXI yang menayangkan film Cek Toko Sebelah 2