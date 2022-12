Sat Lantas Simalungun sebut Kendaraan yang Datang dan Keluar dari Siantar Alami Penurunan H+1 Natal

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Kasat Lantas Polres Simalungun, AKP Haris Sihite menyampaikan arus lalu lintas yang keluar dari arah Siantar maupun sebaliknya mengalami penurunan pada H+1 Natal, Senin (26/12/2022) sore. Lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arah tersebut.

Ditemui mengawal arus lalu lintas di persimpangan pintu masuk Tol Sinaksak, Haris menyampaikan pihaknya mencatatkan adanya pengurangan jumlah kendaraan yang masuk, bila dibandingkan H-3 sebelum Natal.

“Kendaraan yang datang dari Siantar agak lebih landai. Kendaraan yang datang dari arah Tebingtinggi mulai ramai,” ujar perwira yang juga menjabat sebagai Pospam Pintu Tol Sinaksak tersebut.

Haris menyampaikan, kendaraan roda empat yang keluar dari Siantar dan sebaliknya pada Senin (26/12/2022) pagi tercatat 15 unit per menit. Kemudian berangsur menurun menjadi 9 unit per menit pada Pukul 15.00 WIB. Angka tersebut juga berbeda pada saat pembukaan Tol (H-3 Natal/23 Desember 2022) yang tercatat 20-23 unit per menit.

“Yang tadinya 15 unit per menit, sekarang pada pukul 3 sore ini menjadi 9 unit per menit,” terang Haris.

Adapun akses pintu Tol Trans Sumatera jurusan Sinaksak menuju Dolok Merawan dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB. Pintu tol dimanfaatkan hanya untuk pengendara yang datang dari arah Siantar menuju Kota Tebingtinggi.

Untuk kendaraan yang datang dari arah Tebingtinggi menuju Siantar, petugas gabungan mengarahkan kendaraan tetap melintas di jalan umum.

Berdasarkan pantauan wartawan, petugas gabungan berisi TNI-Polri dari Polres Simalungun dan Kodim 0207/Simalungun turut berjaga di Pospam Tol Sinaksak. Ikut memperkuat keamanan dan kenyamanan berkendara, hadir pula tim dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun beserta petugas medis.

Sebagaimana diketahui Tol Trans Sumatera jurusan Tebingtinggi - Serbalawan - Siantar dibuka sementara waktu pada momen Nataru kali ini, mulai 23 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2022. Akses tol yang dibuka hanya pada rute Sinaksak - Dolok Merawan sepanjang 20 kilometer.

Kendaraan yang boleh melintas jalur alternatif Tol Sinaksak - Serbalawan untuk kendaraan penumpang Golongan I (non bus) dan pribadi. Pengguna jalan dapat melewati kedua ruas tol tersebut secara gratis karena belum diberlakukan tarif.

(Alj/www.tribun-medan.com).