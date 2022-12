Daftar Kata-kata Mutiara Sambut Tahun Baru 2023, dari Fitzgerald hingga Socrates

TRIBUN-MEDAN.COM – Tahun baru semangat baru, begitulah harapan banyak orang ketika akan memulai lembaran baru, berikut adalah 15 kata-kata motivasi untuk menyambut Tahun Baru 2023.

15 kata-kata motivasi untuk menyambut Tahun Baru 2023 dapat menambah semangat untuk menjadikan versi yang lebih baik untuk diri kita ke depannya.

Mengutip dari countryliving.com, ini dia 15 kata-kata motivasi untuk menyambut Tahun Baru 2023.

1. "Do not wait until the conditions are perfect to begin. Beginning makes the conditions perfect." - Alan Cohen

"Jangan menunggu sampai kondisinya sempurna untuk memulai. Permulaan membuat kondisinya sempurna."

2. "You’ll never get bored when you try something new. There’s really no limit to what you can do." - Dr. Seuss

"Kamu tidak akan pernah bosan saat mencoba sesuatu yang baru. Benar-benar tidak ada batasan untuk apa yang dapat kamu lakukan." - Dr. Seuss

3. "The magic in new beginnings is truly the most powerful of them all." - Josiyah Martin

"Keajaiban di awal yang baru benar-benar yang paling kuat dari semuanya." - Josiyah Martin

4. "Although no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending." - Carl Bard

"Meskipun tidak ada yang bisa kembali dan membuat awal yang baru, siapa pun bisa mulai dari sekarang dan membuat akhir yang baru." - Carl Bard

5. "The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new." - Socrates

"Rahasia perubahan adalah memfokuskan seluruh energimu, bukan untuk melawan yang lama, tetapi untuk membangun yang baru." – Socrates

6. "Whatever it is you're scared of doing, do it. Make your mistakes next year and forever." - Neil Gaiman