Indah Permatasari Joget-joget Curhat Masih Tak Dapat Restu, Nursyah Merasa Tersindir Bilang Begini

Menikah dengan Arie Kriting sejak 12 Januari 2021, Indah Permatasari belum juga mengantongi restu dari sang ibunda, Nursyah.

Indah Permatasari pun membuat konten video yang diunggah di TikTok miliknya pada Sabtu (24/12/2022).

Indah membuat konten dengan lagu Anything You Want oleh Reality Club.

Sambil berjoget, Indah menuliskan keterangan di video seolah curhat tentang hubungannya dengan Arie Kriting yang belum di restui sang ibu.

"Udah mau 2023 masih belum direstui," tulis Indah Permatasari.

Ragam pro dan kontra muncul pada unggahan Indah Permatasari.

Ada yang memahami perasaan Indah karena sebagai anak ia ingin direstui dan mendapatkan kebahagiaan. Namun ada pula yang membela ibu Indah.

Melihat video Indah, Nursyah justru merasa disindir.

Wanita asal Nusa Tenggara Barat itu pun menyebut Indah lebih memilih sang suami ketimbang ibunya sendiri.

"Dia lebih memilih laki-laki itu daripada orang tuanya, kalau saya lihat, ade bilang di TikTok. Dia lebih memilih manusia itu daripada sebongkah batu ini. Dia lahir darimana? kalau dia lebih memilih manusia itu," kata Nursyah dilansir dari tayangan Intens Investigasi, Senin (26/12/2022).

Lebih lanjut, Nursyah mengaku akan tetap tidak merestui Arie Kriting.

Diakui Nursyah, ia tidak akan mengubah sikapnya pada Indah selama anaknya itu masih menikah dengan Arie.

"Selama ada manusia itu, selama itu pula saya tidak (kasih restu). Namanya anak tetap anak. Tapi selama anakku sama orang itu, selama itu pula enggak," ujar Nursyah.

Terkait dengan alasannya masih menolak Arie Kriting, Nursyah menyebut tidak ada hubungannya dengan tampang dan kekayaan sang menantu.

Diakui Nursyah, ia kadung sakit hati dengan sikap Arie Kriting yang dinilainya tak sopan.

"Saya tidak mau mikirin. Mau dia kaya raya, mau dia jadi konglomerat, mau dia jadi presiden, apa aja, tidak mau saya," ujarnya.

"Menghina itu. Kalau manusianya sih mau jahat bagaimana, jelek bagaimana, jangan dibilang ganteng atau jelek, miskin atau kaya, jangan kaitkan begitu. Mau jelek atau tidak itu yang penting sopan santunnya. Tapi karena dia selalu bikin ulah," sambungnya.

