GISEL Pamer Foto Kebersamaan dengan Gading Marten dan Gempi hingga Akui Mau Nangis 

TRIBUN-MEDAN.com – Artis Gisella Anastasia atau kerap disapa Gisel sedang menikmati liburan tahun baru bareng Gading Marten dan Gempi di London, Inggris.

Dilansir dari Tribun Seleb, Gisel membagikan potret kebersamaan mereka di Instagram pribadinya.

Dalam postingan itu, tampak ketiganya sedang bermain wahana ayunan terbang atau yang sering disebut ontang anting.

Gisel juga menambahkan caption terkait arti kehidupan lantaran sempat menganggap remeh wahana tersebut.

Menurutnya, wahana yang dinaiki itu seperti kehidupan yang tak terduga.

Gisel juga mengungkapkan jika kehidupan tetap harus dihadapi dan dipelajari untuk mengambil pelajaran yang baik.

"Sama seperti hidup kadang gak tau kalau belum dijalanin yah sodara-sodara," tulisnya lagi.

"Berasa udah pernah ngelewatin jadi pede banget buat naiknya eh ternyata oh ternyata tetep banyak yang harus dihadapi dan dipelajari And itssss ok! Yang penting tetep bisa bertahan dan ambil pelajaran baiknya, dan keep going," pungkasnya.

