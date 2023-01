NONTON Live Streaming Gratis Filipina Vs Timnas Indonesia Jam 19.30 WIB, Akses di Sini via HP

Link Live Streaming Filipina vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 jam 19.30 WIB Senin (2/1/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming gratis laga antara Filipina vs Timnas Indonesia laga penentu lolos ke semifinal Piala AFF 2022, Senin (2/1/2023).

Laga Filipina vs Timnas Indonesia akan tersaji malam ini, Senin (2/1/2023) di Stadion Rizal Memorial.

Kick off laga Filipina vs Timnas Indonesia akan dimulai pada jam 19.30 WIB dan dapat disaksikan secara live di RCTI.

Selain bisa disaksikan di RCTI, laga Filipina vs Timnas Indonesia bisa anda tonton via live streaming gratis via HP.

Dalam laga ini, Timnas Indonesia dijagokan oleh bursa prediksi skor.

Kanal sportskeeda, memprediksi laga malam nanti akan berakhir Filipina 2-3 Indonesia.

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia dituntut untuk menciptakan gol banyak agar peluang lolos sebagai grup A semakin besar.

Indonesia kini berada di peringkat kedua grup A terpaut satu gol dengan Thailand.

“Persiapan maksimal kita tau belum lolos. Kamboja masih ada peluang untuk lolos kita butuh kemenangan dan untuk juara grup kita butuh kemenangan lebih satu gol dari Thailand,” kata Ilija Spasojevic usai menjalani latihan di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Sabtu (31/12/2022).

Sementara itu, terkait tuntutan untuk bisa menciptakan gol ke gawang Filipina, Spaso mengatakan bahwa hal itu tidak hanya difokuskan kepada striker saja.

Semua pemain yang mempunyai peluang harus bisa memaksimalkan dengan mencetak gol.

“Tentu saja kira semua striker harus siap bukan cuma striker. Kita lihat permainan timnas semua pemain bisa cetak gol. Sering yang mencetak justru gol bukan striker. Jadi setiap pemain harus siap ketika berada di depan gawang semoga besok kita bisa capai target,” terangnya.

Lebih lanjut, Spaso menyoroti soal lapangan Stadion Rizal Memorial yang menggunakan rumput sintetis.