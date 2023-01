Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina yang Kini Sudah Turun per Januari 2023

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Pertamina Persero telah resmi menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) non subsidi pada Selasa (3/1/2023) pukul 14.00 WIB.

Adapun BBM yang mengalami penurunan harga adalah Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dexlite.

Saat ini harga BBM Pertamax di Sumatera Utara dibandrol Rp 13.050 per liter atau turun Rp 1.150 dari harga sebelumnya yaitu Rp 14.200.

Kemudian untuk harga Pertamax Turbo yang sebelumnya dipatok dengan harga Rp 15.500 per liter kini turun menjadi Rp 14.350 per liter.

Sedangkan BBM jenis solar non subsidi yaitu Dexlite mengalami penurunan harga hingga Rp 2.500 per liter. Sebelumnya Dexlite dibanderol Rp 18.650 per liter, namun kini turun menjadi Rp 16.150 per liter.

Kemudian untuk BBM Shell saat ini tidak mengalami perubahan harga ataupun penyesuaian harga pada produk BBM miliknya.

Berikut harga BBM di SPBU Shell dan Pertamina Sumatera Utara pada Januari 2023

1. Harga BBM PT Pertamina di Sumatera Utara

Pertamax Turbo: Rp 14.350/Liter

Dexlite: Rp 16.150/liter

Pertamina Dex: Rp 19.200/liter

Pertamax : Rp 13.050/ Liter

Pertalite Rp 10.000/liter

2. Harga BBM Shell di Sumatera Utara

Shell Super: Rp 14.490/liter

Shell V-Power: Rp 15.430/liter

Shell Diesel Extra: Rp 19.000 /liter

(cr10/ Tribun Medan)