Inilah Perbandingan Harga BBM Pertamina dan Shell di Sumatera Utara saat Sekarang

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Sejumlah badan usaha yang bergerak di bidang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Pertamina dan Shell melakukan penyesuaian harga pada Kamis (1/12 2022).

Diketahui, PT Pertamina melakukan penyesuaian harga sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, sebagai perubahan atas Kepmen Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Saat ini, harga Pertamax Turbo di Sumatera Utara naik menjadi Rp 15.500 per liter dari harga semula Rp 14.600 per liter atau naik Rp 900 per liter.

Baca juga: Perbandingan Harga BBM Pertamina, VIVO, BP dan Shell, Ini Yang Paling Murah

Kemudian harga Dexlite juga naik dari harga sebelumnya Rp 18.350 per liter, kini menjadi Rp 18.650 per liter dan harga Pertamax Dex yang semula di patok Rp 18.950 per liter, naik menjadi Rp 19.200 per liter.

Tak hanya Pertamina, SPBU Shell juga melakukan penyesuaian harga pada 1 Desember 2022 .

Saat ini harga BBM Super Shell di Sumatera Utara naik menjadi Rp 14.490 per liter dari harga sebelumnya mencapai Rp 13.840 per liter.

Baca juga: Jual BBM Lebih Murah dari Pertamina, Penjualan Shell di Medan Meningkat hingga Dua Kali Lipat

Begitu juga dengan harga BBM Shell V-Power yang saat ini harganya mencapai Rp 15.430 atau naik dari harga sebelumnya Rp 14.520 per liter.

Kemudian BBM Shell Diesel Extra juga naik dari harga semula Rp 18.780 per liter menjadi Rp 19.000 per liter

Berikut harga BBM di SPBU Shell dan Pertamina Sumatera Utara pada Desember 2022

1. Harga BBM PT Pertamina di Sumatera Utara

Pertamax Turbo: Rp 15.500/liter

Dexlite: Rp 18.650/liter

Pertamina Dex: Rp 19.200/liter

Pertamax Rp 14.200/liter

Pertalite Rp 10.000/liter

Baca juga: Viral, Warga Panen Minyak Solar di Sungai, Usai Kebocoran Pipa Minyak PT Pertamina

2. Harga BBM Shell di Sumatera Utara

Shell Super: Rp 14.490/liter

Shell V-Power: Rp 15.430/liter

Shell Diesel Extra: Rp 19.000 /liter

(cr10/tribun-medan.com)