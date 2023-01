LINK Nonton Live Streaming Gratis Singapura vs Malaysia Piala AFF, Akses di Sini Linknya via HP

Link Streaming Singapura vs Malaysia Piala AFF 2022, Selasa (3/1/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live Streaming duel big match akan tersaji di Piala AFF 2022 malam ini mempertemukan Singapura vs Malaysia berebut tiket semifinal.

Duel Singapura Vs Malaysia akan digelar Selasa (3/1/2023) pada jam 19.30 WIB di Stadion Bukit Jalil.

Laga Malaysia vs Singapura akan ditayangkan secara live di iNews TV.

Selain bisa disaksikan di iNews TV, laga Singapura vs Malaysia bisa ditonton via live stremaing gratis via HP.

Link nonton live streaming Singapura vs Malaysia bisa di klik tautan di akhir artikel ini.

Kemenangan jadi harga mati bagi Harimau Malaya untuk bisa lanjut ke semifinal.

Sementara Singapura hanya butuh hasil seri saja untuk mempertahankan posisi runner up grup.

Bursa prediksi skor sepertinya tak berpihak pada Malaysia.

Situs sportskeeda memprediksi, laga Malaysia vs Singapura akan berakhir seri, dengan skor 1-1.

Preview

Kemenangan adalah harga mati bagi tuan rumah Malaysia untuk bisa mengkudeta Singapura.

Saat ini skuad Harimau Malaya bertengger di posisi ketiga setelah mengalami kekalahan 3-0 atas Vietnam.

Sementara Singapura, duduk di posisi kedua dengan raihan tujuh poin.

Hasil imbang saja cukup untuk menyegel tiket semifinal.