NONTON Live Streaming Gratis Salernitana Vs AC Milan Jam 18.30 WIB, Akses di Sini Linknya via HP

Keseruan Salernitana vs AC Milan Liga Italia pekan ke-16 akan dilaksanakan di Stadion Arechi pada Rabu (4/1/2023) pukul 18.30 WIB tak tayang TV Nasional.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Salernitana vs AC Milan yang berlangsung malam ini, Rabu (4/1/2023) malam WIB.

Keseruan laga Salernitana vs AC Milan bisa anda tonton via live streaming via HP.

Rossoneri diunggulkan untuk menang dengan skor 1-2 sebab mereka kini tengah berada di peringkat kedua klasemen Serie A.

Mereka perlu mencuri tiga poin dari kandang Salernitana untuk memangkas jarak dengan Napoli yang berada di puncak klasemen.

Prediksi Skor

SportsMole: Salernitana 1-2 AC Milan

Football Predictions: Salernitana 1-2 AC Milan

Saat ini Olivier Giroud cs. berada di peringkat kedua dengan 33 poin, terpaut delapan poin dari Napoli di posisi puncak.

Ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memangkas jarak menjadi lima poin karena Partenopei akan menghadapi laga sengit melawan Inter Milan pada Kamis (5/1/2023) pukul 02.45 WIB.

Sementara Salernitana saat ini berada di peringkat ke-12 dengan 17 poin.

Mereka gagal memperoleh tiga poin dari tiga pertandingan terakhir dengan rincian dua kekalahan dan satu kali imbang.

Namun, saat ini pasukan Stefano Pioli (Pelatih AC Milan) sedang dirundung oleh badai cedera.