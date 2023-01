Cara Upgrade Jaringan XL dan AXIS Ke 4G, Mudah dan Tersedia di OTA

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Siapa yang tidak kenal dengan teknologi 4G? saat ini kehadirannya telah meluas dan semakin memberikan manfaat yang nyata bagi para penggunanya dalam mendorong gaya hidup digital.

Seperti menonton siaran live streaming dengan lancar, download dan upload dokumen tanpa kendala serta bermain video game tanpa lag. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pelanggan XL dan AXIS untuk bisa mengakses layanan 4G adalah dengan mengganti simcard-nya ke USIM.

Group Head Customer Contact Center XL Axiata, M.Yunus mengatakan saat ini rata-rata perangkat selular yang ada di pasaran sudah mendukung jaringan berbasis 4G.

"Saat ini hampir semua perangkat seluler sudah mendukung jaringan 4G, bahkan XL Axiata juga tengah bersiap untuk menghadirkan teknologi 5G dengan kecepatan internet dan latensi yang lebih cepat dan stabil untuk pelanggan setianya, " ujarnya, Sabtu (7/1/2023).

Adapun agar pelanggan bisa mengakses jaringan 4G, pelanggan perlu menggunakan USIM. USIM sendiri adalah singkatan dari Universal Subscriber Identity Mobile dimana material dan teknologi yang digunakan merupakan pengembangan dari SIM card sebelumnya sehingga bisa digunakan pada jaringan 2G, 3G dan 4G LTE.

Beberapa manfaat yang dapat pelanggan XL/AXIS rasakan ketika beralih ke teknologi 4G antara lain. Pertama lebih cepat, nikmati akses internet yang lebih lancar untuk kebutuhan browsing, chatting maupun streaming.

Kedua, lebih mudah, ada banyak layanan dan promo yang bisa pelanggan dapatkan saat terkoneksi dengan menggunakan USIM 4G LTE, proses cepat dan tidak ada perubahan pada identitas nomor setelah upgrade kartu.

Dan yang ketiga yakni lebih luas, dapatkan jangkauan jaringan yang lebih optimal dari XL Axiata yang tersebar di Indonesia.

Ada dua cara mudah yang bisa pelanggan lakukan untuk mendapatkan USIM, yaitu:

Ganti simcard sendiri via OTA (Over The Air), dimana proses perpindahan profil nomor berlangsung secara nirkabel sehingga lebih mudah dan praktis.

Pertama-tama pastikan pelanggan sudah membeli atau memiliki kartu XL/AXIS baru dengan logo “4G”.

Cara upgrade ke kartu XL/AXIS 4G sendiri via OTA:

1. Dengan Kartu XL/AXIS 3G Lama

Hubungi *123*46# lalu tekan 1

Ganti kartu lama dengan kartu XL 4G baru



2. Dengan Kartu XL/AXIS 4G Baru

Hubungi *123*46# lalu tekan 1

Restart smartphone

3. anti simcard melalui XL Center Online di https://xl.co.id/bantuan/xlcenter atau kunjungi XL Center / XPLOR terdekat.

(cr9/Tribun-Medan.com)