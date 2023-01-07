Liga Spanyol

HASIL Liga Spanyol Villarreal Vs Real Madrid Skor 1-0 Hingga Menit 53, Ini Link Live Streaming di HP

DUEL Villareal Vs Real Madrid Malam hari ini Sabtu (7/1/2023), Head to Head Head to Head, Susunan Pemain Line Up, Live Streaming

Editor: Chandra Simarmata
zoom-inlihat foto HASIL Liga Spanyol Villarreal Vs Real Madrid Skor 1-0 Hingga Menit 53, Ini Link Live Streaming di HP
Twitter/Villarreal
DUEL Villareal Vs Real Madrid Malam hari ini Sabtu (7/1/2023), Head to Head Head to Head, Susunan Pemain Line Up, Live Streaming. Foto Laga Villarreal sebelumnya 

TRIBUN-MEDAN.COM - Real Madrid menghadapi Villarreal pada lanjutan La Liga Spanyol, Sabtu (7/1/2023) sore Pukul 22.15 WIB.

Sejak menit awal laga kedua kesebelasan langsung memainkan pola menyerang.

Namun, tim tuan rumah lebih mendominasi dari sisi penguasaan bola.

Sayangnya, hingga turun minum tidak ada gol tercipta.

Serangan yang dilancarkan Real Madrid dan Villarreal tak ada yang berbuah gol di babak pertama.

Skor 0-0 di babak pertama.

Namun, memasuki babak kedua, Villarreal berhasil membuka keunggulan 1-0 atas Real Madrid.

Gol Villarreal di awal babak kedua lahir dari aksi Yeremi Pino pada menit ke-47.

Pino yang menerima umpan dari Gerard Moreno tak membuang peluang untuk mencetak gol ke gawang Real Madrid.

Dari statistik, Villarreal mencatatkan 5 shots off target, sedangkan Real Madrid 1.

Sementara itu, 2 shots on target dicatatkan Villarrela sedangkan, Madrid 1.

Babak kedua kini masih berlangsung.

Laga Penting

Laga ini menjadi penting bagi Real Madrid dan juga Villarreal untuk mendongkrak posisinya di klasemen La Liga.

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