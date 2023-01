LINK LIVE Streaming Villarreal Vs Real Madrid, Liga Spanyol, Prediksi Skor, Line-up, Nonton via HP

Twitter/LaLiga

PREDIKSI SKOR Villareal Vs Real Madrid Malam hari ini Sabtu (7/1/2022), Head to Head Head to Head, Susunan Pemain Line Up, Live Streaming. Sebelumnya, Diwarnai drama kartu merah Toni Kroos, Real Madrid cuma bisa bermain imbang 1-1 dengan Girona di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu (30/10/2022).