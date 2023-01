PREDIKSI Line-up dan Skor Monza Vs Inter Milan di Liga Italia, Head to Head Tim, Link Live Streaming

PREDIKSI SKOR Monza Vs Inter Milan, Head to Head, Susunan Pemain, Beirta Tim, Link Live Streaming. Foto Gelandang Inter Milan Henrikh Mkhitaryan (kanan) menantang gelandang Juventus Italia Fabio Miretti saat pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Juventus dan Inter pada 6 November 2022 di stadion Juventus di Turin.

TRIBUN-MEDAN.COM - Inter Milan akan melakoni laga tandang menghadapi tim promosi AC Monza pada lanjutan Liga Italia Serie A, Minggu (8/1/2023).

Duel AC Monza vs Inter Milan berlangsung mulai pukul pukul 02.45 WIB.

Monza untuk pertama kalinya menghadapi Inter Milan, dan akan berlangsung pada hari Minggu (8/1/2023).

Berikut prediksi skor, head to head (H2H), susunan pemain line up, berita tim dan link live streaming Monza Vs Inter Milan.

Setelah menggebrak 2023 dengan kemenangan krusial di tengah pekan, Inter Milan kembali berupaya untuk naik ke klasemen Liga Italia Serie A pada Sabtu, dengan melakukan perjalanan singkat ke Monza .

Inter kembali beraksi dengan memberikan kekalahan pertama musim ini kepada pemimpin klasemen Napoli, sementara tetangga Lombardy mereka membawa satu poin dari Florence untuk menjauh dari zona degradasi .

Tuan rumah melanjutkan kampanye liga mereka setelah jeda tujuh minggu dengan hasil imbang 1-1 melawan Fiorentina pada Rabu (4 Januari).

Arthur Cabral memberi Fiorentina keunggulan pada menit ke-19 sebelum Carlos Augusto menyamakan kedudukan pada menit ke-61 untuk mendapatkan poin bagi Monza yang berada di urutan ke-15.

Berita Tim Monza Vs Inter Milan

Saat Lautaro Martinez baru-baru ini kembali berlatih setelah kemenangan Argentina di Piala Dunia dan menjadi cameo dari bangku cadangan melawan Napoli, Simone Inzaghi sekarang dapat memilih antara 'El Toro' dan pemenang pertandingan tengah pekan Edin Dzeko untuk bermitra dengan Romelu Lukaku yang fit kembali di lini depan.

Dzeko telah mencetak dua dwigol dalam empat pertandingan tandang terakhirnya di Serie A, sementara Lukaku telah terlibat langsung dalam sembilan gol dari tujuh pertandingan melawan tim promosi selama waktunya di Italia (tujuh gol; dua asis).

Gelandang Marcelo Brozovic tetap absen karena cedera betis yang bisa membuatnya absen sampai pertandingan Supercoppa Italiana Inter melawan Milan akhir bulan ini, tetapi Inzaghi tidak memiliki kekhawatiran cedera besar lainnya.

Gelandang Nerazzurri lainnya, Stefano Sensi - yang dipinjamkan ke Monza musim ini - absen dari pertemuan klub induknya karena cedera pergelangan kaki, sementara Nicolo Rovella juga bisa absen dari ruang mesin tuan rumah pada hari Sabtu.

Bek Spanyol Pablo Mari kembali ke bangku cadangan di Florence, dan pemain pinjaman Arsenal sekarang dapat memulai dengan tiga bek Raffaele Palladino.