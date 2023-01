Lowongan Kerja Medan, EF English First Buka Loker untuk Posisi Course Consultant

EF English First membuka loker di Medan untuk Course Consultant

TRIBUN-MEDAN.COM – EF English First merupakan kursus Bahasa Inggris bertaraf Internasional dan saat ini sedang membuka lowongan kerja di Medan.

Info lowongan kerja tersebut bisa dilihat di Instagram @ef_medan dengan posisi sebagai Course Consultant yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya, Minggu (8/1/2023)

EF English First sedang mencari Course Consultant yang bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan produk kursus EF melalui follow up kepada siswa lama, baru, atau mantan siswa dan kegiatan marketing di lokasi strategis.

EF English First menyediakan pelatihan dan kursus bahasa Inggris di negara-negara yang bahasa aslinya bukan bahasa Inggris dengan staf pengajar penutur bahasa asli yang berasal dari Inggris, Amerika, Australia dan Selandia Baru.

Sejak tahun 1965, EF English First telah membantu jutaan orang melihat tempat-tempat baru, mengalami budaya baru, dan belajar hal-hal baru tentang dunia dan tentang diri mereka sendiri.

Alamat EF English First Medan:

• Jl. Hang Kesturi No.13, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152

• Jl. Singapore No.2, Sei Rengas II, Medan Area, Medan City, North Sumatra 20211

Baca juga: Lowongan Kerja Medan, RSU Mitra Sejati Buka Loker Sebagai Ahli Gizi

Adapun kualifikasi untuk posisi yang dilamar.

Course Consultant

• Pria/Wanita

• Pendidikan minimal diploma atau S1

• Energik

• Berorientasi pada penjualan