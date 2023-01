SEDANG BERLANGSUNG AC Milan Vs AS Roma, Tonton di Sini Live Streaming Grtais via HP

Link Live Streaming AC Milan vs AS Roma Liga Italia, Senin (9/1/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming laga sengit antara AC Milan vs AS Roma Liga Italia 2022-2023, Senin (9/1/2023) dini hari WIB.

Adapun laga seru Liga Italia Serie A pekan ke-17 antara AC Milan vs AS Roma akan berlangsung pukul 02.45 WIB.

Keseruan laga AC Milan vs AS Roma ini tak disiarkan TV Nasional tapi tayang via live streaming TV Online.

Link nonton live streaming AC Milan vs AS Roma bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyebut Paulo Dybala dan Nicolo Zaniolo sebagai dua pemain AS Roma yang harus dimatikan oleh timnya.

Stefano Pioli akan mendampingi AC Milan bertanding melawan AS Roma pada pekan ke-17 Liga Italia 2022-2023.

Baca juga: SIARAN LANGSUNG Live Streaming Atletico Madrid Vs Barcelona Liga Spanyol, Link Nonton via HP di Sini

Laga Milan vs Roma dijadwalkan berlangsung di Stadion San Siro, Senin (9/1/2023) pukul 02.45 dini hari WIB. AC Milan menyambut AS Roma dengan percaya diri.

Mereka tak terkalahkan dalam empat laga beruntun di Serie A (3 menang, 1 imbang). Pekan lalu, sang juara bertahan pulang dengan kemenangan 2-1 dari kandang Salernitana.

Kini, AC Milan kembali ke San Siro dengan tekad untuk meneruskan tren positif.

"Kami harus bertekad. Kami akan kembali ke San Siro dengan antusiasme dan energi tinggi," ucap pelatih AC Milan Stefano Pioli, dikutip dari laman resmi klub, Minggu (8/1/2023).

Soal calon lawan Milan, AS Roma. Tim berjuluk I Giallorossi itu masih belum konsisten di bawah Jose Mourinho musi ini.

Baca juga: SIARAN Langsung Live Streaming AC Milan Vs AS Roma Jam 02.45, Akses di Sini Linknya Gratis via HP

AS Roma hanya mampu menang satu kali dalam empat pertandingan terakhir mereka di Liga Italia. Meski begitu, Stefano Pioli tetap menganggap AS Roma adalah tim kuat.

"Mereka adalah tim yang kuat dan lengkap. Mereka menggabungkan organisasi permainan dengan kualitas ofensif dan fisik," kata Pioli.

"Mereka telah memperoleh hasil yang bagus dan kami akan menghormati mereka," imbuh pelatih berusia 57 tahun itu.