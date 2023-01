KONDISI Terbaru Indra Bekti, Sudah Ada Perubahan Warna Kulit hingga Lepas Infus 

TRIBUN-MEDAN.com – Indy Barends beberkan kondisi kesehatan presenter Indra Bekti yang masih dirawat di ruang ICU, Senin (9/1/2023).

Melalui Instagramnya, Indy Barends mengabarkan kondisi Indra Bekti semakin membaik.

Kondisi ini ditandai dengan perubahan warna kulit hingga sudah dilepas selang infus yang berada di tubuhnya.

"I miss you so much Bekti, seneng deh udah makin berwarna kulit. Udah nggak pakai selang-selang lagi ya," ucap Indy.

Bahkan, Indra Bekti sudah bisa berbicara dengan lancar hingga menyanyi dan mengingat lirik lagu.

Dalam postingannya, Indy Barends mendoakan Indra Bekti agar segera pulih dan bisa pindah ke ruang rawat inap biasa.

Indy Barends juga berjanji akan terus mengunjungi Indra Bekti jika sudah diperbolehkan pulang ke rumah.

"Bekti cepet pulih, recovery kembali ke rumah ya, biar cepet selesai dari ICU terus ke ruang rawat biasa, terus pulang ke rumah. Nanti aku ke rumah boleh ya?" kata Indy Barends.

"Boleh dong," ucap Indra Bekti dan Aldila Jelita kompak.

(*/tribun-medan.com)