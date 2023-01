LINK Nonton Live Streaming AC Milan Vs Torino Jam 03.00 WIB, Akses di Sini Gratis via HP

Jadwal siaran langsung dan Live Streaming TVRI laga AC Milan vs Torino bisa ditonton mulai jam 03.00 WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming AC Mila vs Torino dalam laga Coppa Italia, Kamis (12/1/2023) dini hari nanti.

Selain bisa disaksikan di TVRI, laga AC Milan vs Torino bisa ditonton via live streaming gratis via HP.

Link nonton live streaming AC Milan vs Torino bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli masih belum bisa melupakan hasil pahit laga terakhir saat timnya ditahan imbang AS Roma 2-2 di San Siro (9/1/2023).

Kemenangan AC milan yang sudah di depan mata harus lenyap karena pasukannya lengah hingga laga berkesudahan 2-2.

Stefano Pioli menegaskan, dirinya tak mau lagi melihat armada AC Milan melakukan kesalahan serupa.

Sebab, katanya, saat para pemain lengah dalam satu momen, maka selanjutnya mereka akan sulit untuk fokus kembali.

Di laga itu, Rossoneri sempat unggul 2-0 lewat gol-gol Pierre Kalulu dan Tommaso Pobega. Namun, 10 menit jelang bubaran, Milan kehilangan kendali.

Roma berbalik bangkit lewat gol Pablo Ibanez di menit ke-85, dilanjut gol Tammy Abraham pada menit ke-93.

Hasil imbang yang sungguh merugikan. Milan pun sekarang tersalip oleh Juventus yang naik ke posisi dua setelah kalah selisih gol.

Kedua tim ini berjarak tujuh poin dari Napoli di puncak.

Namun, Pioli enggan memikirkan dulu tentang gelar juara.

Yang lebih penting baginya saat ini adalah memperbaiki performa tim untuk bisa melaju jauh di paruh kedua musim.