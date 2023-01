LIVE STREAMING Persib Bandung vs Persija Liga 1, Link Nonton Online Siaran Langsung Indosiar di Sini

TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina

Siaran Langsung Persib vs Persija di Liga 1 hari ini Rabu 11 Januari 2023 : Lengkap Susunan Pemain, Head to Head dan Link Live Streaming Nonton Online. Sebelumnya Selebrasi pesepak bola Persib Bandung, David da Silva setelah mencetak gol ke gawang Persik Kediri pada laga Persik Kediri vs Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (7/12/2022) malam.