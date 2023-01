NONTON Live Streaming Gratis Persib Bandung Vs Persija Jakarta Jam 15.30 WIB, Akses di Sini Linknya

Saksikan siaran langsung via live streaming laga tunda pekan 11 Liga 1 2022/2023 hari ini antara Persib Bandung vs Persija Jakarta, Rabu (11/1/2023).

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga tunda pekan 11 Liga 1 2022/2023 hari ini antara Persib Bandung vs Persija Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Kick-off laga Persib vs Persija Liga 1 dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB live Indosiar.

Selain bisa disaksikan d Indosiar, laga PErsib vs Persija ini bisa anda tonton via live streaming via HP.

Pertandingan big match ini akan menyajikan duel taktik kelas Eropa antara Thomas Doll vs Luis Milla.

Bagaimana pemain jebolan Eropa yang merumput di kasta tertinggi di Liga 1 beraksi yang menghadapi pemain asing yang sudah lama mengenyang Liga 1.

Laga ini tidak hanya soal gengsi yang selalu berbalut dengan sejarah, tensi pertandingan yang keras, aksi di lapangan yang kerap menimbulkan kontroversial, tetapi juga persaingan papan atas klasemen yang kian panas untuk musim ini.

Duel sengit Persib Bandung vs Persija Jakarta di Liga 1, adu taktik pelatih kelas Eropa Luis Milla vs Thomas Doll

Prediksi Persib vs Persija Bicara dengan Angka

Persib dan Persija musim ini begitu menarik dengan kolektivitas permainan tim dari arahan kedua pelatih, Luis Milla dan Thomas Doll.

Bahkan melebihi capaian tim pemuncak klasemen, PSM Makassar.

Musim ini, Persib melakukan passing sebanyak 3152 kali, lebih sedikit dibandingkan Persija 3395 kali.

Sedangkan PSM Makassar jauh di angka 1700an pass.

Namun, untuk soal efektifitas permainan yang menghasilkan gol, Persib Bandung lebih baik.

Persib sudah mengemas 29 gol dan 20 assist, sementara Persija dengan angka 20 gol dan 11 assist.