PREDIKSI Persib Bandung vs Persija di Liga 1, Skor Siaran Langsung, Susunan Pemain, Live Streaming

Saksikan siaran langsung via live streaming laga tunda pekan 11 Liga 1 2022/2023 hari ini antara Persib Bandung vs Persija Jakarta, Rabu (11/1/2023). Siaran Langsung Persib vs Persija di Liga 1 : Lengkap Susunan Pemain, H2H dan Link Live Streaming