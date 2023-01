SIARAN LANGSUNG Live Streaming Persib Bandung Vs Persija Jakarta, David Da Silva Cadangan

Duel sengit Persib Bandung vs Persija Jakarta di Liga 1, adu taktik pelatih kelas Eropa Luis Milla vs Thomas Doll

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung siaran langsung via live streaming laga tunda pekan 11 Liga 1 2022/2023 hari ini antara Persib Bandung vs Persija Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Laga Persib vs Persija Liga 1 dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB disiarkan live Indosiar.

Selain bisa disaksikan d Indosiar, laga PErsib vs Persija ini bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming gratis Persib vs Persija bisa diakses di akhir artikel ini.

Persib selaku tuan rumah secara mengejutkan tak menurunkan bomber andalan sekaligus top skornya, David da Silva.

Pelatih Luis Milla menurunkan duet Frets Butuan dan Ezra Walian sebagai tukang gedor di lini depan Persib Bandung.

Sementara itu, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll bisa kembali menurunkan Michael Krmencik yang sebelumnya sempat absen pada laga sebelumnya saat bertemu PSS Sleman.

Susunan Pemain Persib vs Persija:

Persib (4-4-2)

Teja Paku Alam (GK); Victor Igbonefo, Daisuke Sato, Henhen Herdiana, Nick Kuipers; Dedi Kusnandar, Abdul Aziz, Beckam Putra, Ciro Alves; Frets Butuan, Ezra Walian.

Head coach: Luis Milla

Persija (4-4-2)

Andritany Ardhiyasa (GK); Rio Fahmi, Ondrej Kudela, Firza Andika, Muhammad Ferarri; Riko Simanjuntak, Hansamu Yama Pranata, Hanno Behrens, Syahrian Abimanyu; Michael Kremencik, Resky Fandi.

Head coach: Thomas Doll