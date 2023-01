HASIL AKHIR Southampton vs Manchester City 2-0, Pasukan Pep Guardiola Dipaksa Kalah

- Hasil Southampton vs Manchester City

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil Piala Liga Inggris atau Carabo Cup Southampton vs Manchester City yang berlangsung Kamis, 12 Januari 2023 dini hari ini.

Manchester City harus mengakui kehebatan Southampton.

The Citizens 'Pasukan Pep Guardiola' dipaksa kalah melawan tuan rumah dengan skor 2-0.

Dua gol Southampton masing masing diciptakan oleh Sekuo Mara di menit 23 dan Maussa Djenepo di menit 28.

Hingga berakhirnya pertandingan Manchester City tidak bisa mengejar ketertinggalan.

Southampton menang dengan skor 2-0 atas Man City.

Kelihatannya Manchester City lebih fokus menghadapi Derby melawan Man United di Liga Inggris Sabtu malam nanti

Duel Southampton vs Man City berlangsung di Stadion St. Mary pada pukul 03.00 WIB.

Kedua tim bertarung di babak 8 besar Carabao Cup.

Sebelumnya Man City lebih diunggulkan. Prediksi tersebut meleset.

Media ternama seperti Sportmole, Sportkeeda, hingga The Hard Tackle memberi prediksi The Citizens mampu mengalahkan The Saints dengan defisit 2 hingga 3 gol.

Prediksi Skor Southampton vs Manchester City

Sportmole: Southampton 0-3 Manchester City