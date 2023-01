Jadwal Liga Italia Pekan Ini: Live RCTI Napoli vs Juventus, Lecce vs AC Milan, Inter Milan vs Verona

Jadwal Liga Italia Serie A Pekan Ini Live RCTI: Napoli vs Juventus, Lecce vs Milan, Inter vs Verona. Gelandang Inter Milan Henrikh Mkhitaryan (kanan) menantang gelandang Juventus Italia Fabio Miretti selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Juventus dan Inter pada 6 November 2022 di stadion Juventus di Turin.

TRIBUN-MEDAN.COM - Napoli akan menantang Juventus pada lanjutan Liga Italia Serie A, Sabtu (14/01/2023) dini hari.

Duel Napoli vs Juventus ini akan berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona, Sabtu 14 Januari 2023 mulai pukul 02.45 WIB.

Pertandingan Napoli vs Juventus diprediksi berlangsung seru.

Napoli akan menjamu Juventus pada pertandingan pekan ke-18 Liga Italia Serie A musim 2022/23.

Berikut jadwal Liga Italia 2022/23 pekan ini, mulai dari Napoli vs Juventus, Lecce vs Milan, dan Inter vs Verona.

Selain itu, jadwal Serie A 2022/23 pekan ke-18 juga menyajikan pertandingan lainya, total ada 10 partai.

Big Match Napoli vs Juventus adalah pertandingan pembuka Liga Italia pekan ini.

Disusul Cremonese vs Monza pada hari yang sama.

Hari selanjutnya ada 5 partai, yakni Lecce vs Milan, Inter vs Verona, Sassuolo vs Lazio, Torino vs Spezia, dan Udinese vs Bologna.

Adapun pertandingan hari Senin, yakni Atalanta vs Salernitana dan Roma vs Fiorentina.

Serta pertandignan penutup hari Selasa, Empoli vs Sampdoria.

Semua pertandingan ini dapat disaksikan pada live streaming RCTI dengan cara mengaksesnya lewat aplikasi Vidio.

Sebagai informasi, RCTI merupakan pemegang hak siar Serie A musim ini di Tanah Air.

Namun untuk mengaksesnya, Anda harus menggunakan aplikasi Vidio.