RESMI! Berikut Jadwal Jeka Saragih Vs Jubli Final Road to UFC, Tersaji di UFC Vegas 68

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal Jeka Saragih berhadapan petarung asal India, Anshul Jubli, pada final Road to UFC yang baru dirilis.

Perjuangan Jeka Saragih menembus UFC berlanjut setelah kompetisi MMA paling bergengsi ini merilis jadwal pertarungannya di final Road to UFC.

Laga Jeka vs Jubli akan dihelat pada kartu awal UFC Vegas 68 yang berlangsung di UFC Apex, Las Vegas, Amerika Serikat, pada Minggu 5 Februari 2023 mendatang.

Petarung asal Simalungun, Sumatera Utara itu akan berjuang mencetak sejarah dengan menjadi jagoan Indonesia pertama yang akan berlaga di UFC.

UFC sedang mencari prospek petarung MMA terbaik dari Benua Asia untuk bertanding di empat kelas yakni kelas terbang, kelas bantam, kelas bulu, dan kelas ringan.

Jeka Saragih akan melawan Anshul Jubli di partai final Road to UFC (Tangkapan layar UFC)

Jeka Saragih sendiri akan memperjuangkan tempat di kelas ringan, divisi para bintang seperti Conor McGregor hingga Islam Makhachev.

Jeka bersaing bersama 31 atlet bela diri campuran lain untuk mendapatkan kontrak pertarungan pada kompetisi yang identik dengan arena berbentuk oktagon ini.

Jeka berhasil menunjukkan sinarnya karena selalu menang melalui KO.

Pada babak pertama Road to UFC yang diadakan di sela-sela UFC 275 di Singapura pada Juni silam, Jeka membuat lawannya Pawan Maan terlelap dengan pukulan memutar.

Tren kemenangan dilanjutkan Jeka saat tampil pada babak semifinal yang bergulir setelah gelaran UFC 280 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Lagi-lagi, Jeka berhasil menunjukan penampilan impresifnya dengan menumbangkan petarung asal Korea Selatan, Ki Won-bin, lewat kemenangan KO pada ronde kesatu.

Wakil Presiden Senior UFC dan Kepala Asia, Kevin Chang, mengaku puas dengan penampilan yang luar biasa dari para petarung yang berasal dari Asia.

"ROAD TO UFC telah menjadi sukses yang luar biasa, dengan penampilan yang menonjol dari prospek terpanas di Asia, dan keterlibatan yang luar biasa di seluruh wilayah," kata Kevin Chang dalam keterangan resmi yang diterima BolaSport.com, Kamis (12/1/2023).

"Kedelapan finalis ini akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kontrak multi-pertarungan, dan mewakili negara asal mereka di UFC," ujarnya.

Jadwal final Road to UFC Jeka Saragih vs Jubli digelar 5 Februari 2023

Jadwal Final Road to UFC

Minggu (5/2/2023) pukul 11.00 WIB.

Kelas terbang: Seung Guk Choi vs Hyun-Sung Park

Kelas bantam: Toshiomi Kazama vs Rinya Nakamura

Kelas bulu: Yi Zha vs Jung-Young Lee

Kelas ringan: Jeka Saragih vs Anshul Jubli

