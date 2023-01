Honda Ajak Gen Z Kampanyekan Keselamatan Berkendara Lewat Karya

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Sebanyak 90 karya dan ide kreatif tentang kampanye keselamatan berkendara beradu dalam ajang kreatifitas bertajuk “Gen Z: Ride for Life". Kegiatan yang digelar oleh Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) bekerjasama dengan Kalbis Institute menjaring gagasan dan menyebarkan pesan safety riding untuk masyarakat dengan cara khas anak muda.

Puluhan karya inspiratif ini berupa video dan gagasan kegiatan yang inovatif, diperkaya dengan antusias generasi muda mengikuti kelas inspirasi dan belajar public speaking ala komika. Beragam upaya menyampaikan pesan keselamatan berkendara secara ringan dan menyenangkan terekam dalam Gen Z: Ride for Life yang diselenggarakan pada periode 10 November 2022 – 11 Januari 2023 di Kalbis Institute, Jakarta Utara.

Kegiatan ini mengajak anak muda mengikuti kompetisi video kreatif bertema keselamatan berkendara dengan kategori pelajar dan kategori umum. Melalui proses seleksi yang ketat, Yayasan AHM memberikan apresiasi untuk video terbaik berjudul “Navigasi Prinsip”. Karya ini dikemas dengan cerita yang menarik dan teknik pengambilan gambar kreatif, sehingga dapat memberikan gambaran pentingnya kesadaran berkendara yang aman dan nyaman.

"Terima kasih atas penghargaan yang diberikan untuk karya kami. Semoga ini dapat menginspirasi pengguna sepeda motor saat berkendara dengan menghadirkan prinsip nyaman dan aman berlalulintas di jalan raya," ujar kreator video Navigasi Prinsip.

Pada kategori umum, video dengan cerita terbaik berjudul “Bisa Diakali” menggambarkan kesadaran remaja akan pentingnya keselamatan saat berkendara berdasarkan kisah nyata yang pernah dialami. Video dengan sinematografi terbaik diberikan kepada video berjudul “Drive in the Natural Beauty of Papua” yang menghadirkan kampanye keselamatan berkendara dengan balutan komposisi dan pencahayaan gambar yang baik. Sedangkan untuk video terfavorit, apresiasi diberikan kepada video berjudul “Senorita On Street” yang menyajikan gambar video yang menarik.

Pada kategori pelajar, video dengan cerita terbaik berjudul “Safety Youth Riding” menggambarkan anak muda yang semakin peduli akan keselamatan berkendara setelah mengalami kecelakaan saat berkendara di masa lalu. Untuk video terfavorit, apresiasi diberikan kepada video berjudul “Senorita On Street” yang memberikan pengambaran seorang pengendara perempuan yang mentaati aturan penggunaan riding gear dan perawatan sepeda motor untuk menjaga keselamatan berkendara.

Ketua Yayasan AHM Ahmad Muhibbuddin menyampaikan rangkaian kegiatan Gen Z: Ride for Life menjadi salah satu cara untuk mengajak generasi muda agar kreatif dalam mengemas dan menyampaikan pesan aman dan nyaman berkendara di jalan raya.

Sementara itu Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara mengungkapkan, dengan semangat Satu Hati sangat mengapresiasi karya dan ide kreatif tentang kampanye keselamatan berkendara ciri khas anak muda kebanggan bangsa. Melalui ajang ini, Honda tentunya ingin keselamatan berkendara dikemas dan dikomunikasikan dengan balutan kreativitas karya khas anak muda agar semakin inspiratif dan penyebarannya semakin luas.

Proposal Universitas

Selain adu kreatif dalam bentuk video, Yayasan AHM juga mengajak anak muda dari kalangan mahasiswa untuk menyampaikan beragam ide inovatif terkait kampanye keselamatan berkendara yang dituangkan dalam sebuah proposal. Pada ajang ini, apresiasi tertinggi diberikan kepada peserta dari Universitas Udayana dengan judul proposal “Respecting Life” yang mengangkat gagasan manfaat keselamatan berkendara bagi kualitas hidup generasi Z. Di posisi kedua, apreasiasi diberikan kepada peserta dari Universitas Gajah Mada dengan judul “Riding Freely, Ride Safety” dan apreasiasi ketiga diberikan kepada mahasiswa dari Universitas Sriwijaya melalui judul “Kampanye Cerdas Berkendara”.

Selain ajang adu kreativitas, para rangkaian program hadir dengan kelas inspirasi dengan mengangkat berbagai tema yang menarik bagi anak muda. Berbagai kegiatan menarik digelar seperti membuat film dokumenter menggunakan ponsel pintar, belajar menjalin relasi bersama komunitas yang memperkuat kemampuan komunikasi dalam menyampaikan pesan peduli keselamatan berkendara, serta belajar public speaking ala komika sebagai upaya menyampaikan pesan keselamatan berkendara secara ringan khas anak muda.

Rangkaian kegiatan juga mengundang para komedian untuk lomba open mic battle dengan mengangkat isu keselamatan berkendara di Indonesia. Berbagai informasi kelas inspirasi dan berbagai ajang lomba yang dibuka hingga Januari 2023. Seluruh rangkaian lomba dan kelas inspirasi dapat diakses melalui media sosial @yayasanahm, @retorikalbis dan YouTube Sahabat Satu Hati.

