TERKUAK Penghasilan Indra Bekti, Manajer Sebut Sang Artis Kerap tak Dibayar 

Dilansir dari Tribun Seleb, salah satu pemicu Indra Bekti sakit diduga karena terlalu lelah bekerja.

Roy Manella pun bocorkan kebaikan Indra Bekti saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Melaney Ricardo pada Rabu (11/1/2023).

Secara blak-blakan, Roy Manella mengatakan jika Indra Bekti sering bekerja secara sukarela alias tidak dibayar.

"Cuma tambahan-tambahan itu yang extra. Mohon maaf gitu memang dia orangnya baik sekali."

"Jadi nggak pernah nolak gitu itu membantu event orang yang mungkin hanya say thank you (gratis) juga ada," papar Roy.

Tak hanya itu, Indra Bekti juga sering tidak memperdulikan nominal bayarannya dalam sebuah acara.

Roy kerap mengingatkannya untuk tidak mengambil pekerjaan tersebut dan beristirahat di rumah, namun Indra Bekti menolak.

"Terus kadang-kadang juga ya mungkin nominalnya kecil sebenarnya, saya suruh istirahat, mendingan nggak usah diambil."

"Gua galak sebenarnya, 'Pak kecil (bayarannya) nggak usah diambil mendingan lu istirahat'," lanjut Roy.

Bahkan, Indra Bekti nekat bekerja tanpa sepengetahuannya.

"Dia banyak pekerjaan yang diambil sendiri," tutup Roy.

