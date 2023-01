Batal Nikahi Ayu Ting Ting, Begini Kabar Terbaru Adit Jayusman, Makin Jarang Muncul di Sosmed

TRIBUN-MEDAN.com - Batal nikahi Ayu Ting Ting, begini kabar terbaru Adit Jayusman.

Ia kini makin jarang muncul di sosmed.

Berikut ini kabar Adit Jayusman terbaru mantan kekasih Ayu Ting Ting yang dikenal tajir melintir.

Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman - (Kolase Tribun Medan)

Seusai Ayu Ting Ting membatalkan pernikahan membuat kabar Adit Jayusman selalu menjadi sorotan.

Lantas seperit apa sih kabar Adit Jayusman saat ini? Simak selengkapnya di bawah ini.

Sosok Adit Jayusman pernah membuat heboh jagat dunia maya karena berniat menikahi Ayu Ting Ting.

Hal itu terjadi pada tahun 2020 lalu. Adit Jayusman berani mencoba mendekati putri sulung Abdul Rozak itu.

Baca juga: Tak Pernah Lagi Disorot Sejak tak Jadi Nikahi Ayu Ting Ting, Begini Kabar Terbaru Adit Jayusman

Namun, kabar pernikahan mereka kandas karena alasan yang tak pernah diungkap Ayu Ting Ting.

Beberapa bulan lalu, kabar Adit Jayusman pernah diungkap Tribunnewsmaker melalui akun Instagram.

Pada bukan Oktober 2022 lalu, Adit Jayusman sempat menguak kesibukkan yang dilakukannya saat ini.

Ia menyematkan dalam bio di Instagram @aditjay terkait pekerjaan yang dilakoni sekarang.

Kolase foto Adit Jayusman dan Ayu Ting Ting (Instagram)

Melansir dari Tribunewsmaker, Adit Jayusman menuliskan dalam bahasa Inggris bahwa ia seorang kimiawan dan insinyur.

"Chemist & Engineer with interest in sustainability, renewable energy & the latest tech on earth," tulis Adit Jayusman dalam akun Instagram @aditjay

Adapun makna yang disematkan Adit Jayusman ialah kimiawan & insinyur dengan minat pada keberlanjutan, energi terbarukan & teknologi terbaru di bumi.