JAM TAYANG Siaran Langsung Napoli vs Juventus Nonton Live Streaming, Line Up Napoli vs Juve

- Big Match Liga Italia Napoli vs Juventus

TRIBUN-MEDAN.COM - Berikut jadwal Liga Italia Serie A Big Match Napoli vs Juventus.

Laga siaran langsung Napoli vs Juventus digelar pada Sabtu (14/01/2023) dini hari.

Duel Napoli vs Juventus di giornata 18 ini berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona, Kick-off pukul 02.45 WIB.

Duel Napoli vs Juventus, laga paling ditunggu.

Saat ini Napoli menduduki peringat pertama klasemen Liga Italia disusul Juventus.

Ini merupakan kesempatan Napoli memerlebar jarak dari rialnya.

Sementara bagi Bianconeri ini jadi kesempatan merangkak naik, memepet pemuncak klasemen.

Berikut jadwal Liga Italia 2022/23 pekan ini, mulai dari Napoli vs Juventus, Lecce vs Milan, dan Inter vs Verona.

Selain itu, jadwal Serie A 2022/23 pekan ke-18 juga menyajikan pertandingan lainya, total ada 10 partai.

Big Match Napoli vs Juventus adalah pertandingan pembuka Liga Italia pekan ini.

Disusul Cremonese vs Monza pada hari yang sama.

Hari selanjutnya ada 5 partai, yakni Lecce vs Milan, Inter vs Verona, Sassuolo vs Lazio, Torino vs Spezia, dan Udinese vs Bologna.

Adapun pertandingan hari Senin, yakni Atalanta vs Salernitana dan Roma vs Fiorentina.