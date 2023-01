Prediksi Skor dan Live Streaming Lecce vs AC Milan hingga Inter Milan vs Verona, Kick-off Dini Hari

LIVE STREAMING LIGA ITALIA: Lecce vs AC Milan, Inter Milan vs Verona.

TRIBUN-MEDAN.COM - AC Milan butuh kemenangan untuk tetap bisa mendekati poin Napoli di puncak klasemen Liga Italia. Kesempatan AC Milan tersebut harus bertandang ke markas Lecce dalam Liga Italia pekan ke-18.

Duel Lecce vs AC Milan berlangsung di Stadio Comunale Via del Mare, Sabtu (14/1/2023) dini hari, kickoff pukul 00.00 WIB. Link live streaming Lecce vs AC Milan.

Rossoneri, julukan Milan, saat ini berada di urutan kedua dengan torehan 37 poin. Jumlah poin mereka terpaut 10 angka dari Napoli yang baru saja berpesta 5-1 atas Juventus pada pekan ke-18 Liga Italia.

Kemenangan akan memberi Rossoneri asa guna menempel Napoli. Selain itu, juga mengamankan posisi mereka dari kejaran Juventus yang sama memiliki 37 poin. "Musim masih panjang dan liga tidak akan berakhir setelh pertandingan ini," ucap pelatih Rossoneri, Stefano Pioli, dikutip dari laman resmi AC Milan.

"Piala Super adalah target yang sangat penting, tetapi itu adalah hal yang terpisah dari liga," jelas dia.

"Jangan lupakan bagaimana kami meraih scudetto musim lalu dengan memenangi begitu banyak poin dari bulan Februari," ujar Pioli menegaskan.

Sementara dari kubu Lecce, pelatih Marco Baroni memuji tamu mereka yang berstatus juara bertahan.

Marco Baroni tak segan laga melawan AC Milan akan sulit meski bermain di kandang. "Kami tahu betapa sulitnya pertandingan ini, kami akan membutuhkan banyak dedikasi," kata dia.

"Untuk memainkan peran kami, kami harus siap lelah. Itulah satu-satunya cara kami dapat mencoba untuk menempatkan tim seperti AC Milan dalam kesulitan," tandasnya.

Adapun laga Lecce vs AC Milan tayang di kanal beINsport 1. Selain itu, dapat disaksikan secara live streaming. Berikut link live streaming Lecce vs AC Milan >>> klik di sini.

Prediksi Pemain:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Pelatih: Marco Baroni.

AC Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Benancer, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Pelatih: Stefano Pioli.

Prediksi Inter Milan Vs Verona

Setelah duel Lecce vs AC Milan, kemudian dilanjutkan pertandingan Inter Milan vs Verona.