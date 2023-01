Harga Cabai dan Daging Sapi di Sidikalang Meroket, Tapi Bawang Turun

TRIBUN-MEDAN.COM,SIDIKALANG - Harga kebutuhan pokok di Kota Sidikalang, seperti cabai dan daging sapi mengalami lonjakan harga.

Menurut Torus Sihite, pedagang di Pasar Sidikalang, kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah cukup tinggi.

"Kalau cabai merah naik dari Rp 30 ribu per kilogram, sekarang jadi Rp 50 ribu per kilogram. Cabai rawit pun juga naik dari Rp 50 ribu per kilogram, jadi Rp 60 ribu per kilogram," kata Torus, Minggu (15/1/2023).

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Nasional, Kapolres Panen Cabai Rawit Perdana di Kebun Polres Sibolga

Sementara itu, untuk harga cabai hijau, bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan harga.

"Kalau harga cabai hijau turun jadi Rp 30 ribu per kilogram. Harga bawang merah juga sama Rp 30 ribu per kilogram. Untuk bawang putih ini yang semakin turun Rp 25 ribu per kilogram," katanya.

Menurut Torus, kenaikan harga tersebut masih terbilang normal, terlebih pascalibur tahun baru.

Baca juga: Harga Daging Sapi di Pasar Jawa Belawan Naik Jelang Natal dan Tahun Baru, Berdampak Sepi Pembeli

Kenaikan harga juga dipicu akibat cuaca buruk akhir-akhir ini.

Menurut PD Pasar Sidikalang, kenaikan harga juga berlaku untuk daging sapi dan daging kerbau.

Untuk daging kerbau, yang awalnya Rp 150 ribu per kilogram, kini menjadi Rp 160 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan daging sapi yang semula Rp 130 ribu per kilogram, kini menjadi Rp 150 ribu per kilogram.(Cr7/tribun-medan.com)