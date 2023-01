Prediksi Skor-Link Live Streaming Newcastle vs Fulham, Chelsea vs Crystal Palace, Hotspur vs Arsenal

twitterPatrickTimmons

Pertandingan Liga Inggris malam ini, Minggu (15/1/2023), mulai pukul 21.00 hingga 23.30 WIB. Laga pertama Newcastle vs Fulham dimulai pada pukul 21.00 malam WIB. Di waktu bersamaan, Chelsea vs Crystal Palace pukul 21:00 WIB. Kemudian, Tottenham Hotspur vs Arsenal mulai pukul 23.30 WIB.