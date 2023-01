Prediksi Skor PSG vs Munchen di Liga Champions, Berikut Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming

Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions. Prediksi Skor PSG vs Bayern Munchen dan Liverpool vs Real Madrid.

TRIBUN-MEDAN.COM - Prediksi Skor PSG vs Bayern Munchen di Liga Champions, Berikut Jadwal Pertandingan.

Babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 akan mempertemukan tim raksasa bertabur bintang.

Seperti pertandingan Paris Saint-Germain (PSG) Vs Bayern Munchen dan Livepool vs Real Madrid.

Liga Champions 2022-2023 disiarkan secara live di SCTV dan melalui layanan live streaming Vidio.

Babak 16 besar Liga Champions 2022-2023:

A. E. Frankfurt vs Napoli | RB Leipzig vs Man City

B. Milan vs Tottenham | Dortmund vs Chelsea

C. Inter vs Porto | Club Brugge vs Benfica

D. PSG vs Bayern Munchen | Liverpool vs Real Madrid.

pertandingan liga champions 2022-2023

Pertandingan PSG vs Bayern Munchen Bertabur Bintang

Pertandingan Paris Saint-Germain (PSG) Vs Bayern Munchen berlangsung pada 15 Februari 2023 mendatang.

Pertemuan pertama ini akan digelar di markas PSG, di Parc des Princes.

PSG diperkuat para pemain bintang seperti Mbappe, Lionel Messi hingga Neymar.

Sementara Bayern Munchen diperkuat seperti Thomas Muller, Sadio Mane dan lainnya.