LIVE TVRI: Live Streaming AC Milan vs Inter Milan Skor 0-1 Sedang Berlangsung

Sedang berlangsung live streaming AC Milan vs Inter Milan Piala, Kamis (19/1/2022).

AC Milan vs Inter Milan bertarung di partai final memperebutkan Piala Super Italia atau Supercoppa Italia.

Laga AC Milan vs Inter Milan kick-off sudah dimulai pada pukul 02.00 WIB.

Babak pertama dimulai, Inter Milan sementara unggul 1-0.

Gol Nerrazzuri diciptakan oleh Frederico Dimarco di menit 10.

Keseruan laga AC Milan vs Inter Milan Piala Super Italia disiarkan langsung LIve TVRI.

Dua pelatih kawakan, Stefano Pioli, dan Simone Inzaghi siap mengerahkan strategi terbaik saat AC Milan bertemu Inter Milan dalam Supercoppa Italia di Stadion King Fahd, Riyadh, Arab Saudi.

Ini menjadi Derby della Madonnina edisi ke-234 dengan Inter Milan unggul 85 kali, dan AC Milan mengalahkan rivalnya 79 kali.

Menariknya, ini baru edisi kedua dua raksasa Italia AC Milan dan Inter Milan bertemu di ajang Supercoppa.

Surat kabar Italia, Corriere dello Sport menulis, duel derby Italia kali ini punya muatan lebih.

Menurutnya, kedua pelatih meyakini meraih trofi Supercoppa akan meningkatkan reputasi mereka, dan juga bisa menjadi jaminan agar bisa terus dipertahankan di klub masing-masing.

Musim lalu, Pioli bersama Milan sukses meraih gelar juara Serie A.