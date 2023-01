Pertandingan Bola Malam Ini dan Dini Hari: City vs Tottenham, Villarreal vs Madrid, Ronaldo vs Messi

TRIBUN-MEDAN.COM - Pertandingan Bola Malam Ini dan Dini Hari: Manchester City vs Tottenham, Villarreal vs Real Madrid, hingga Crsitiano Ronaldo vs Lionel Messi.

Pertandingan bola malam ini dan dini hari akan menyajikan sejumlah laga seru dan menarik, termasuk pertemuan Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan adu mekanik malam ini.

Pertemuan kedua megabintang dunia itu dapat disaksikan pada laga persahabatan nanti malam.

Cristiano Ronaldo akan tampil bersama Luis Gustavo (Brasil-Al Nassr) dan kolega dalam tim Riyadh All Star yang akan menghadapi tim Lionel Messi, Paris Saint-Germain (PSG).

Laga Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi atau Riyadh All Star vs PSG malam ini dikabarkan Goal Internasional tayang di kanal YouTube PSG.

Selain laga Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, Liga menyajikan laga yang tak kalah seru antara Man City vs Tottenham.

Manchester City kalah 2-1 dari Manchester United pada pekan 18 Liga Inggris.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Pep Guardiola menjauh dari Arsenal yang sukses mengatasi perlawanan Totttenham 2-0.

Kini, persaingan gelar Liga Inggris dipimpin Arsenal dengan koleksi 47 poin di klasemen.

Tim asuhan Mikel Arteta unggul delapan angka dari Manchester City (2), Manchester United (3) dan sembilan poin dari Newacastle (4).

Selain itu, Copa Spanyol akan memainkan babak 16 besar. Barcelona dan Real Madrid melakoni laga tandang.

Berikut jadwal bola malam ini:

Kamis, 19 Januari 2023, malam: