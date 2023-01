PREDIKSI SKOR Manchester City vs Spurs, Aksi Erling Haaland - Son Heung-min, Live Streaming Vidio

PREDIKSI SKOR Manchester City vs Spurs

TRIBUN-MEDAN.com - Laga Manchester City vs Tottenham Hotspurs bakal jadi tontonan menarik malam ini atau Jumat (20/1/2023) dinihari nanti.

Pertandingan Manchester City vs Spurs bisa disaksikan via live streaming tv Online atau Live via Streaming Vidio.

Simak prediksi jelang Manchester City vs Spurs.

Striker Manchester City Erling Haaland (Twitter/Premier League)

Sorotan menarik mewarnai laga tunda pekan ketujuh Liga Inggris yang mempertemukan Manchester City vs Spurs, Jumat

Berlangsung di Stadion Etihad, Manchester City dan Spurs sama-sama punya misi bangkit setelah keok pada laga terakhirnya.

Seperti diketahui baik Manchester City dan Spurs harus menelan kekalahan dalam laga Derbi sebelum saling berhadapan pada duel kali ini.

Manchester City yang bertindak sebagai tuan rumah sebelumnya harus kalah menyakitkan melawan Manchester United dalam laga Derbi Manchester.

Dalam laga yang telah digelar di Stadion Old Trafford, Manchester City sebenarnya mampu unggul terlebih dahulu setelah Jack Grealish mencetak gol pada menit ke-60.

Hanya saja Manchester City malah kena mental dan kalah comeback melawan rival sekotanya tersebut.

Gol dari Bruno Fernandes dan Marcus Rashford pada 15 menit terakhir pertandingan membuat Manchester City terkapar di markas rival bebuyutannya tersebut.

Kekalahan tersebut membuat Manchester City gagal memangkas poin dari Arsenal selaku pemuncak klasemen.

Kini, Manchester City berjarak delapan poin dari tim Meriam London yang makin kokoh di singgasana klasemen.

Kiper Spurs Hugo Lloris (Youtube.com)

Tak hanya itu saja, kekalahan tersebut juga membuat posisi Manchester City dibayangi Manchester United dan Newcastle United.