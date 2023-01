SEDANG BERLANGSUNG Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan Skor 0-2, Gol Edin Dzeko, Live TVRI

Live On TVRI

AC Milan vs Inter Milan

TRIBUN-MEDAN.com - Update live streaming AC Milan vs Inter Milan, Kamis (19/1/2022).

Pertandingan AC Milan vs Inter Milan di partai final memperebutkan Piala Super Italia atau Supercoppa Italia.

Hingga babak pertama usai, Inter Milan memimpin pertandingan dengan skor 2-0.

Laga AC Milan vs Inter Milan kick-off sudah dimulai pada pukul 02.00 WIB.

Gol pertama Nerrazzuri diciptakan oleh Frederico Dimarco di menit 10.

Gol kedua Inter Milan Edin Dzeko di menit 21.

Penyerang asal Bosnia tersebut sukses mengoyak gawang AC Milan.

Rossoneri berusaha meberi perlawanan mengejar ketertinggalan.

Namkun hingaa turun minum skor belum berubah.

Pemain Inter Milan (MIGUEL MEDINA/AFP)

Keseruan laga AC Milan vs Inter Milan Piala Super Italia disiarkan langsung LIve TVRI.

Selain bisa disaksikan di TVRI, laga AC Milan vs Inter Milan ini bisa anda saksikan via live streaming gratis via HP.

